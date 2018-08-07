Несколько животных погибли в американском зоопарке из-за сильного града

В американском городе Колорадо-Спрингс сильнейший град привел к гибели нескольких животных. Согласно последней информации, происшествие в зверинце случилось в минувший понедельник, 6 августа.

Очевидцы сообщили, что на территорию зоопарка Cheyenne Mountain обрушился град величиной с теннисный мяч. В результате погибли обитатели нескольких вольеров. Кроме того, пострадали не менее пятнадцати человек. Как уточняет издание New York Post, пятеро из них были экстренно доставлены в больницу.

В течение сегодняшнего дня зверинец будет закрыт. Предполагается, что в среду, 8 августа, его двери вновь будут открыты для посетителей.