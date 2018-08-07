В Киргизии молния убила более 150 голов домашнего скота

На юге Киргизиии в Джалал-Абадской области молния убила более 150 животных. Погибло более 150 голов домашнего скота.

Как сообщает НСН, молния ударила в стадо овец на пастбище Шылдырак в Токтогульском районе. В результате погибло 35 коз и 6 овец. В Сузакском районе от удара молнии на пастбище погибли 117 овец.