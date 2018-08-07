Трамп: никому не удастся вести бизнес одновременно с США и Ираном

Президент США Дональд Трамп во вторник сделал резонансное заявление. По словам американского лидера, никому в будущем не удастся вести бизнес одновременно с Соединенными Штатами Америки и с Ираном.

Политик подчеркнул днем 7 августа, что санкции против Тегерана сегодня были официально введены. На своей страничке в социальной сети Twitter Трамп отметил, что новые ограничения станут самыми серьезными и масштабными из всех, которые когда-либо были назначены.

Глава США заявил, что отмена вышеуказанных санкций возможна только на тех условиях, которые выдвигают американские власти. "Я прошу о мире во всем мире, не меньше!", – заключил Дональд Трамп.