В Испании экстренно эвакуируют людей из-за лесных пожаров

В испанской провинции Валенсия из-за лесных пожаров экстренно эвакуируют людей. Согласно последней информации, к настоящему моменту из данной местности удалось вывезти более 2,5 тысячи человек.

Наиболее мощный очаг возгорания находится в муниципалитете Лученте, где выгорело уже около тысячи гектаров леса, передает во вторник, 7 августа, РИА "Новости". Дома эвакуированных граждан расположены в непосредственной близости от бушующего пламени. В частности, в безопасные места отправили пожилых людей из социально-оздоровительного центра.

Сейчас в тушении огня в провинции Валенсия принимает участие 21 единица техники, среди которых вертолеты и самолеты-амфибии.