В Испании экстренно эвакуируют людей из-за лесных пожаров
7 августа 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
В испанской провинции Валенсия из-за лесных пожаров экстренно эвакуируют людей. Согласно последней информации, к настоящему моменту из данной местности удалось вывезти более 2,5 тысячи человек.
Наиболее мощный очаг возгорания находится в муниципалитете Лученте, где выгорело уже около тысячи гектаров леса, передает во вторник, 7 августа, РИА "Новости". Дома эвакуированных граждан расположены в непосредственной близости от бушующего пламени. В частности, в безопасные места отправили пожилых людей из социально-оздоровительного центра.
Сейчас в тушении огня в провинции Валенсия принимает участие 21 единица техники, среди которых вертолеты и самолеты-амфибии.
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