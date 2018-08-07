СМИ раскрыли подобности плана СБУ по имитации на Украине военного переворота
7 августа 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Служба безопасности Украины планировала сымитировать в стране военный переворот. Об этом говорится в материале, опубликованном российской прессой.
«Известия» пишут со ссылкой на свои источники, что целью операции было укрепление позиций действующего президента Петра Порошенко. Подготовка к «путчу» стартовала в декабре 2016 года, его назначили на первые месяцы 2017-го.
СБУ намеревалась привлечь к «перевороту» большое количество людей, в том числе граждан, прошедших через боевые действия в Донбассе. Предполагалось, что «мятеж» предотвратит спецназ, в попытке «свержения» украинской власти организаторы операции собирались обвинить Россию. Почему спецслужба не реализовала свой замысел, в процитированной статье не объясняется.
Ранее сообщалось, что украинские журналисты обратили внимание на недельное отсутствие Петра Порошенко на рабочем месте.
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