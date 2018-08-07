СМИ раскрыли подобности плана СБУ по имитации на Украине военного переворота

Служба безопасности Украины планировала сымитировать в стране военный переворот. Об этом говорится в материале, опубликованном российской прессой.

«Известия» пишут со ссылкой на свои источники, что целью операции было укрепление позиций действующего президента Петра Порошенко. Подготовка к «путчу» стартовала в декабре 2016 года, его назначили на первые месяцы 2017-го.

СБУ намеревалась привлечь к «перевороту» большое количество людей, в том числе граждан, прошедших через боевые действия в Донбассе. Предполагалось, что «мятеж» предотвратит спецназ, в попытке «свержения» украинской власти организаторы операции собирались обвинить Россию. Почему спецслужба не реализовала свой замысел, в процитированной статье не объясняется.

Ранее сообщалось, что украинские журналисты обратили внимание на недельное отсутствие Петра Порошенко на рабочем месте.