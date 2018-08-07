Сегодня стало известно, что территории Китая запретили показ нового фильма "Кристофер Робин", который был снят по мотивам произведения Алана Александра Милна о сказочном медвежонке Винни-Пухе.

Источник утверждает, что причиной введения таких мер стал негласный запрет правительства КНР на образ Винни-Пуха из-за председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает The Hollywood Reporter. Интересно, что никаких официальных причин запрета данной картины названо не было.

Напомним, прошлым летом китайское руководство приступило к блокировке изображения медвежонка в соцсетях, поскольку он стал символом противников правящей партии и лично Цзиньпина, отмечает "Газета.Ru".