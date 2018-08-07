Эксперт прокомментировал заявление Тимошенко о том, что спасает экономику Киева

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко оценил заявление бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко о том, за счет чего экономика Украины ещё «жива».

По словам Охрименко, слова лидера партии «Батькивщина» соответствуют действительности. «Есть данные за первое полугодие 2018 года, сколько денег перечислили гастарбайтеры на Украине: около $7 млрд. Это в 3,5 раза больше, чем все зарубежные инвестиции», - заявил он. При этом он подчеркнул, что в 2018 году ВВП Киева вырос более чем на 3% в основном благодаря деньгам трудовых эмигрантов. Большинство людей трудятся на неквалифицированных работах, однако, несмотря на отсутствие хороших условий, зарплаты в других странах намного выше, чем на Украине. По мнению президента Украинского аналитического центра, «если бы их не было, на Украине был бы коллапс», передаёт RT.

Охрименко также отметил, что Тимошенко не может что-либо предложить, чтобы люди работали не за рубежом, а на Украине. «Если были бы рабочие места и достойная зарплата... Просто заявить: «Давайте они вернутся» — это не сработает», - заключил он.