Ряд населенных пунктов, контролируемых властями самопровозглашенной ДНР, подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Атаки киевских военных были зафиксированы накануне и минувшей ночью.

Глава Горловки Иван Приходько проинформировал в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удары по поселку Гольмовский, который расположен на окраине города. Обстрел, в ходе которого использовались зенитные установки, привел к повреждению здания местной администрации и нескольких других построек.

Кроме того, под огнем украинских силовиков оказались находящийся рядом с Донецком поселок Старомихайловка и село Набережное в Новоазовском районе. В последнем населенном пункте пулевое ранение получил 43-летний местный житель.

Ранее во вторник сообщалось, что в Киеве рассказали о будущем Донбасса после захвата региона Украиной.