Россия может изготовить ядерный реактор для Южной Кореи

РФ может помочь изготовить по заказу Южной Кореи ядерную установку для морских судов «под ключ». Стало известно, что в качестве эталона для неё будет рассматриваться реакторная установка РИТМ-200, которая в дальнейшем будет работать на новых российских атомных ледоколах.

Как передают РИА Новости, корейская сторона рассматривает возможность разработки концепции нового реактора мощностью около 150–200 МВт для морских судов. В качестве референтного дизайна рассматривается российская реакторная установка. Россия, в свою очередь, сообщила, что готова сотрудничать с Кореей.

Отмечается, что корейская сторона обозначила возможные направления сотрудничества по данному вопросу, а также совместные исследования по ряду тем.

РИТМ-200 — водо-водяной ядерный реактор, разработанный в ОКБМ имени И. И. Африкантова.