Названо условие полной потери Украиной контроля над Азовским морем. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал полковник из Великобритании Глен Грант.

Согласно оценке иностранного эксперта, сегодня на Азове сложилась крайне неблагоприятная для Киева ситуация, пишет «Русская весна». Если украинские власти не предпримут шагов, направленных на «защиту территориальной целостности» страны, единоличным хозяином на море станет Россия, предрек Грант.

В Киеве за последнее время неоднократно заявляли, что РФ осуществляет действия, якобы направленные на «захват» Азовского моря. По версии правительства соседнего государства, для достижения этой цели, в частности, используется блокировка украинских портов на Азове. Из-за нее страна терпит ущерб, который исчисляется сотнями миллионов гривен, сообщил накануне Владимир Омелян, занимающий пост министра инфраструктуры Украины.