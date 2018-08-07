//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники подозревают, что звезда сериала "Папины дочки" ждет ребенка
- У Юлии Началовой обострилось серьезное заболевание
- "Главное, чтобы чайки платье не испортили". Летучая посетила полигон "Скоково"
- У Ирины Шейк разглядели округлившийся живот
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Британский полковник назвал условие полной потери Украиной Азовского моря
7 августа 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Названо условие полной потери Украиной контроля над Азовским морем. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал полковник из Великобритании Глен Грант.
Согласно оценке иностранного эксперта, сегодня на Азове сложилась крайне неблагоприятная для Киева ситуация, пишет «Русская весна». Если украинские власти не предпримут шагов, направленных на «защиту территориальной целостности» страны, единоличным хозяином на море станет Россия, предрек Грант.
В Киеве за последнее время неоднократно заявляли, что РФ осуществляет действия, якобы направленные на «захват» Азовского моря. По версии правительства соседнего государства, для достижения этой цели, в частности, используется блокировка украинских портов на Азове. Из-за нее страна терпит ущерб, который исчисляется сотнями миллионов гривен, сообщил накануне Владимир Омелян, занимающий пост министра инфраструктуры Украины.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
В Совфеде высказались о возможности прекращения ж/д сообщения Украины с Россией
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Началась экспертиза тел погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае
Поклонники подозревают, что звезда сериала "Папины дочки" ждет ребенка
//Общество
Минздрав РФ назвал регионы, в которых живут самые здоровые дети
//Новости партнеров
//Общество
Фархаду Ахмедову придется заплатить полмиллиарда фунтов бывшей жене?
//В мире
Британский полковник назвал условие полной потери Украиной Азовского моря
Стоимость колбас и мясных изделий в России может резко увеличиться
//Новости СМИ2
//Общество
В России скоро ужесточат процедуру получения водительских прав
//Политика
Медведев сообщил, при каком условии возможно сотрудничество России с США
//В мире
Трамп придумал способ борьбы с лесными пожарами в Калифорнии
В Ленинградской области иномарка влетела в пешеходов, погибла маленькая девочка
//Новости Redtram
//В мире
В Ирландии пожары выявили огромный знак времен Второй мировой войны
"Главное, чтобы чайки платье не испортили". Летучая посетила полигон "Скоково"
//В мире
Роухани заявил, что США пожалеют о возвращении санкций против Ирана
//Общество
//В мире
Школьник из Москвы выиграл международную олимпиаду по географии
//Общество
//В мире
ООН призвала сохранить сделку по Ирану, несмотря на санкции США
//В мире
Сражающаяся против Киева армия ДНР узнала об экстренной ротации ВСУ под Донецком
//Наука
Ученые создали динамик с микрофоном, которые можно наклеить на руку
Отец Ани Лорак защищает дочь после скандала с предполагаемой изменой ее мужа
//Спорт
Спортсмены Израиля выступили против запрета на проведение соревнований в субботу