Тимошенко сообщила, за счет чего украинская экономика еще держится на плаву
7 августа 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в минувший понедельник рассказала, за счет чего экономика страны все еще "жива". У политика сформировалось на данный счет весьма определенное мнение.
Тимошенко убеждена, что украинская экономика пока держится на плаву исключительно благодаря украинцам, которые работают за рубежом, передает "Свободная пресса".
Экс-премьер добавила, что только эта сила позволяет Украине "не утонуть". По ее словам, обычные люди, пытающиеся выжить вопреки "реформам", по-настоящему заботятся о своих семьях и родине. Юлия Тимошенко отметила, что частные переводы из-за границы только за этот год составили 5 миллионов евро.
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