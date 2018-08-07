Тимошенко сообщила, за счет чего украинская экономика еще держится на плаву

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в минувший понедельник рассказала, за счет чего экономика страны все еще "жива". У политика сформировалось на данный счет весьма определенное мнение.

Тимошенко убеждена, что украинская экономика пока держится на плаву исключительно благодаря украинцам, которые работают за рубежом, передает "Свободная пресса".

Экс-премьер добавила, что только эта сила позволяет Украине "не утонуть". По ее словам, обычные люди, пытающиеся выжить вопреки "реформам", по-настоящему заботятся о своих семьях и родине. Юлия Тимошенко отметила, что частные переводы из-за границы только за этот год составили 5 миллионов евро.