В Тихом океане зафиксировали ураган "Джон"
7 августа 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Тихом океане тропический шторм «Джон» усилился до урагана первой категории. В национальной метеорологической службе Мексики сообщили, что стихия направляется к побережью страны.
Как сообщает агентство Associated Press, скорость ветра внутри урагана составляет 120 км/ч. Порывы достигают 150 км/ч. На данный момент «Джон» находится от мексиканского города Мансанильо в 515 км.
Напомним, что 5 августа метеорологии из США зафиксировали в Тихом океане мощный ураган «Гектор». Специалисты присвоили ему четвёртый класс опасности. Как известно, предпоследний класс способен вырывать деревья и разрушать сборные дома.
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