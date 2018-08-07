В Тихом океане тропический шторм «Джон» усилился до урагана первой категории. В национальной метеорологической службе Мексики сообщили, что стихия направляется к побережью страны.

Как сообщает агентство Associated Press, скорость ветра внутри урагана составляет 120 км/ч. Порывы достигают 150 км/ч. На данный момент «Джон» находится от мексиканского города Мансанильо в 515 км.

Напомним, что 5 августа метеорологии из США зафиксировали в Тихом океане мощный ураган «Гектор». Специалисты присвоили ему четвёртый класс опасности. Как известно, предпоследний класс способен вырывать деревья и разрушать сборные дома.