Достигнуто предварительное соглашение по вопросам санкций между США и Турцией

Турция и США достигли предварительных договорённостей по санкциям. Власти двух стран выразили готовность решать сложившиеся проблемы между Анкарой и Вашингтоном, а также развивать дипломатические отношения.

В течение двух дней турецкая делегация отправится в Вашингтон для переговоров. Как сообщает kp.ru, ранее Минфин Соединённых Штатов объявил о введении санкций в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за ареста пастора Эндрю Брансона. Священнослужителя обвинили в пособничестве попытке госпереворота в октябре 2016 года.

Дональд Трамп обещал ввести санкции в отношении Турции, если турецкое правительство не отпустит на свободу Брансона. В свою очередь, Турция заявила о готовности принять ответные меры.