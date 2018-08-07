В Минюсте США назвали имена задержанных сотрудниками ФБР россиян

Представитель Минюста США Николь Навас Оксман назвала имена россиян, которые ранее были задержаны на американской территории. Четыре человека подозреваются в мошенничестве и отмывании денег.

Согласно последней информации, сотрудники ФБР задержали Станислава Лисицкого, Максима Суверина, Николая Тупикина, Кирилла Дедусева и Алексея Ливадного. Оксман не уточнила гражданство людей, однако накануне сообщалось, что были задержаны четыре гражданина РФ.

В генконсульстве России в Нью-Йорке заявили, что информацию о задержании одного из россиян предоставили его родственники, передает РИА "Новости".