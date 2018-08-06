Трамп придумал способ борьбы с лесными пожарами в Калифорнии

Американский лидер Дональд Трамп придумал эффективный способ борьбы с лесными пожарами в Калифорнии. Политик в понедельник, 6 августа, предложил губернатору штата воспользоваться его советом.

Дональд Трамп порекомендовал Джерри Брауну использовать воду рек, впадающих в Тихий океан, для тушения пламени. Кроме того, по словам президента, ее можно направлять на нужды сельского хозяйства. Федеральное правительство, как отметил президент США на своей страничке в Twitter, быстро утвердит данные действия.

Ранее глава Штатов отметил, что увеличение масштабов лесных пожаров в Калифорнии является следствием несовершенства законодательства в сфере экологии.