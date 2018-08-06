В Ирландии на холме Брей-Хед в графстве Уиклоу на востоке страны после пожаров проступило сообщение, созданное для экипажей немецких бомбардировщиков. Надпись сложена из белых камней и вкопана в грунт. Туристы массово бегут из отелей Португалии

Слово Ire означает, что здесь начинается территория Ирландии. Это предупреждение делалось для того, чтобы прекратить бомбардировки, поскольку Ирландия была единственным членом Британского содружества, сохраняющим нейтралитет во время ВОВ. Десятки таких надписей раскиданы по побережью Ирландии, но из-за густого леса они уже не видны.