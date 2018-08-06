В Венесуэле не исключают, что США причастны к покушению на Мадуро
6 августа 2018, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо не исключил, что власти Соединенных Штатов Америки имеют отношение к неудачному покушению на главу страны Николаса Мадуро.
Кабельо отметил, что руководство США не осудило попытку нападения на венесуэльского политика и не дало четкого ответа о своей причастности к случившемуся. Это может говорить о том, что Вашингтон в той или иной мере принимал участие в подготовке покушения, передает агентство AVN.
Ранее генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб официально подтвердил, что в минувшую субботу, 4 августа, на Николаса Мадуро было совершено покушение.
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