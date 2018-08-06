Роухани заявил, что США пожалеют о возвращении санкций против Ирана

Иранский лидер Хасан Роухани сегодня заявил, что Соединенные Штаты Америки пожалеют о введенных санкциях. Об этом президент Ирана заявил в понедельник, 6 августа, в ходе обращения к нации.

Хасан Роухани призвал граждан страны объединиться перед лицом грядущих экономических сложностей. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, глава Ирана пообещал показать всему миру, что Тегеран держит данное слово и готов выполнять обязательства, взятые на себя в рамках международных соглашений.

Иранский лидер также в очередной раз подтвердил намерение страны улучшать отношения и связи с соседними государствами, чтобы укрепить стабильность региона.