Роухани заявил, что США пожалеют о возвращении санкций против Ирана
6 августа 2018, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]
Иранский лидер Хасан Роухани сегодня заявил, что Соединенные Штаты Америки пожалеют о введенных санкциях. Об этом президент Ирана заявил в понедельник, 6 августа, в ходе обращения к нации.
Хасан Роухани призвал граждан страны объединиться перед лицом грядущих экономических сложностей. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, глава Ирана пообещал показать всему миру, что Тегеран держит данное слово и готов выполнять обязательства, взятые на себя в рамках международных соглашений.
Иранский лидер также в очередной раз подтвердил намерение страны улучшать отношения и связи с соседними государствами, чтобы укрепить стабильность региона.
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