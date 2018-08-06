Школьник из Москвы выиграл международную олимпиаду по географии

Сегодня вечером стало известно, что российский школьник стал победителем международной олимпиады по географии. XV Международная географическая олимпиада завершилась 6 августа в канадском Квебеке.

В Министерстве просвещения РФ отметили, что российская команда, состоявшая из четырех человек, завоевала одну золотую медаль, одну серебряную, а также две бронзовые, передает РИА "Новости".

Лучшим среди россиян в рамках IGeo-2018 стал школьник из Москвы Ален Коспанов, которому впоследствии будет вручена памятная медаль. Сборную из РФ уже поздравила министр просвещения страны Ольга Васильева, которая отметила, что за будущее географии в России можно не переживать.