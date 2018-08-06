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Роухани не видит никакого смысла в дальнейших переговорах с Трампом
6 августа 2018, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]
Иранский лидер Хасан Роухани вечером в понедельник, 6 августа, заявил, что не видит абсолютно никакого смысла в дальнейших переговорах с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
По словам главы Ирана, Тегеран верит в дипломатию, а вот Вашингтону доверять не стоит. Роухани убежден, что именно Трамп первым отошел от переговорного процесса, передает телеканал Sky News Arabia.
Иранский политик добавил, что теперь именно американской стороне придется доказывать свое желание вступить с Тегераном в диалог.
Трамп ранее сегодня сообщил, что полностью открыт для новых соглашений с Ираном.
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