ООН призвала сохранить сделку по Ирану, несмотря на санкции США

В Организации Объединенных Наций призвали сохранить сделку по иранской ядерной программе, несмотря на вступление в силу санкций США, заявил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Отмечается, что в организации планируют разобраться, каким образом новые санкции будут влиять на данную ситуацию. Хак, однако, подчеркнул, что Иран и другие стороны соглашения должны продолжать соблюдение его условий, передает вечером в понедельник РИА "Новости".

По мнению заместителя официального представителя генсека ООН, подобные действия являются самыми разумными в служившихся обстоятельствах.