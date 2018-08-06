Посольство РФ не получало от Британии запросов по экстрадиции

Вечером в понедельник стало известно, что посольство Российской Федерации не получало от Великобритании официальных обращений насчет экстрадиции подозреваемых в нападении на Сергея Скрипаля в Солсбери.

Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне отметил, что российской стороне приходится констатировать, что подобных утечек с момента инцидента в британском городе было уже не менее сотни. В диппредставительстве уточнили, что не следует доверять подобной информации, поскольку она не является подтвержденной, передает РИА "Новости".

Ранее издание The Guardian сообщило о том, что Лондон намерен направить Москве запрос об экстрадиции двух подозреваемых по делу о нападении в Солсбери.