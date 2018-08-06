Сражающаяся против Киева армия ДНР узнала об экстренной ротации ВСУ под Донецком

Вооруженные силы Украины проводят экстренную ротацию в районе Донецка. Об этом журналистам рассказал Даниил Безсонов, спикер армии самопровозглашенной ДНР.

По словам представителя ополченцев, процитированного kp.ru, в настоящее время на позициях, расположенных на донецком направлении, 128-я бригада ВСУ меняет 93-ю. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении защитников народной республики, причиной ротации стали потери среди личного состава 93-й бригады. Безсонов отметил, что немалая часть данных потерь была понесена противником не в боевых столкновениях.

Ранее в понедельник сообщалось, что Народная милиция ЛНР обнародовала информацию о гибели украинских разведчиков в районе границы самопровозглашенного государства. Военные подорвались на собственных минах, в связи с этим и другими подобными инцидентами штаб силовой операции Киева в Донбассе начал проверку.