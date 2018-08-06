В Испании увеличилось количество погибших из-за жары

Сегодня стало известно, что в Испании увеличилось количество погибших в результате жары. На Иберийском полуострове установилась жаркая погода, в некоторых районах температура достигает 40 градусов.

Согласно последней информации, к настоящему моменту жара "убила" шесть человек. Ранее сообщалось о пяти погибших, однако сегодня появилась новость о 81-летнем жителе Мьяхадаса, который был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, скончался.

Есть также данные о 40-летнем немецком туристе, тело которого нашли на дороге Святого Иакова, однако официальная причина его смерти пока не названа, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о двух погибших в Таррагоне бездомных, а также одном умершем бездомном в Барселоне и двух скончавшихся гражданах в Мурсии.