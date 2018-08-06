Нетаньяху советует Европе ввести в отношении Ирана санкции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху советует Европе последовать примеру США и ввести санкции в отношении Ирана. Политик подчеркнул, что приветствует решение Вашингтона о новых ограничениях.

По словам Нетаньяху, вышеуказанный шаг США является очень значимым для Израиля и всего мира, поскольку он символизирует решимость государства остановить агрессию Тегерана. Израильский премьер призвал все европейские страны присоединиться к данной инициативе, передает РИА Новости".

Напомним, во вторник, 7 августа, первая часть санкций Штатов против Ирана будет восстановлена. Предполагается, что второй пакет ограничений реализуют 5 ноября текущего года.