Нетаньяху советует Европе ввести в отношении Ирана санкции
6 августа 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху советует Европе последовать примеру США и ввести санкции в отношении Ирана. Политик подчеркнул, что приветствует решение Вашингтона о новых ограничениях.
По словам Нетаньяху, вышеуказанный шаг США является очень значимым для Израиля и всего мира, поскольку он символизирует решимость государства остановить агрессию Тегерана. Израильский премьер призвал все европейские страны присоединиться к данной инициативе, передает РИА Новости".
Напомним, во вторник, 7 августа, первая часть санкций Штатов против Ирана будет восстановлена. Предполагается, что второй пакет ограничений реализуют 5 ноября текущего года.
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