В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег

В понедельник, 6 августа, стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований США задержали четырех граждан России. Вышеуказанные россияне подозреваются в мошенничестве и отмывании денег.

Согласно последней информации, один гражданин РФ был задержан в Бостоне, еще двое – в Лос-Анджелесе. Как уточняется на страничке генконсульства России в Нью-Йорке в социальной сети Twitter, о местонахождении еще одного задержанного россиянина пока не сообщается.

Подчеркивается также, что генконсульство Российской Федерации в настоящий момент держит данную ситуацию на особом контроле.