В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег
6 августа 2018, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 6 августа, стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований США задержали четырех граждан России. Вышеуказанные россияне подозреваются в мошенничестве и отмывании денег.
Согласно последней информации, один гражданин РФ был задержан в Бостоне, еще двое – в Лос-Анджелесе. Как уточняется на страничке генконсульства России в Нью-Йорке в социальной сети Twitter, о местонахождении еще одного задержанного россиянина пока не сообщается.
Подчеркивается также, что генконсульство Российской Федерации в настоящий момент держит данную ситуацию на особом контроле.
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