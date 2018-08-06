Трамп сообщил, что открыт для новой масштабной сделки с властями Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов к новой сделке с Ираном. Такие слова политик произнес в тот день, когда был восстановлен первый пакет санкций в отношении Тегерана.

Президент США подчеркнул, что пока американские власти продолжают оказывать на Иран максимальное экономическое давление, однако в то же время они полностью открыты для заключения более масштабного соглашения с руководством данной страны, передает сегодня РИА "Новости".

Трамп добавил, что Штаты выступают за партнерство государств-единомышленников в попытке призвать Тегеран прекратить свои программы по созданию баллистических ракет.