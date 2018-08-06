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СМИ: Британия направит РФ запрос о выдаче двух подозреваемых по делу в Солсбери
6 августа 2018, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня появилась информация о том, что британское правительство планирует запросить у России экстрадицию двух россиян. Речь идет о гражданах, подозреваемых в нападении на экс-полковника ГРУ и его дочь в Солсбери.
Соответствующую информацию в понедельник, 6 августа, предоставили источники в правительстве Великобритании, а также в органах безопасности страны, передает издание The Guardian.
Согласно последним сообщениям газеты, в рамках расследования, в котором принимали участие сотни сотрудников полиции и работников спецслужб, получилось установить картину передвижения двух граждан РФ с момента их приезда в Соединенное Королевство и до того, как они покинули страну.
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