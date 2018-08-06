МИД Украины сообщил, сколько украинцев находятся в заключении по всему миру

В тюрьмах за границей находятся в настоящий момент более 10 тысяч граждан Украины, сообщил сегодня государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц на брифинге.

"Консульская служба МИД в соответствии с консульским уставом, утвержденным указом президента, и теми поручениями, которые у нас есть, работает над каждым случаем из этих 10,5 тысяч", - отметил Заяц. Он добавил, что в России содержатся 27 граждан Украины, дела которых находятся в приоритетном поле зрения министерства и руководства государства.

По его словам, в последнее время МИД и Министерство юстиции значительно активизировали свою деятельность по заключению договоров о передаче осужденных лиц. В настоящее время вступили в силу, ратифицированы и действуют такие договоры с 14 государствами.