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Цвет озера в Китае изменился из-за потепления
6 августа 2018, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]
В восточной провинции Китая Аньхой озеро внезапно изменило свой цвет из-за потепления. Согласно последней информации экспертов, повышение температуры привело к размножению водорослей в воде.
Площадь озера Чаоху составляет 760 квадратных километров, а цвет изменился на шестой части водоема, сообщает в понедельник портал CGTN. Вода стала изумрудно-зеленой, однако эта красота обманчива – в скором времени в озере может погибнуть рыба, которой просто перестанет хватать кислорода.
Местные власти уже приступили к извлечению водорослей. Предполагается, что данные растения впоследствии пустят на удобрения.
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