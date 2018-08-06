Цвет озера в Китае изменился из-за потепления

В восточной провинции Китая Аньхой озеро внезапно изменило свой цвет из-за потепления. Согласно последней информации экспертов, повышение температуры привело к размножению водорослей в воде.

Площадь озера Чаоху составляет 760 квадратных километров, а цвет изменился на шестой части водоема, сообщает в понедельник портал CGTN. Вода стала изумрудно-зеленой, однако эта красота обманчива – в скором времени в озере может погибнуть рыба, которой просто перестанет хватать кислорода.

Местные власти уже приступили к извлечению водорослей. Предполагается, что данные растения впоследствии пустят на удобрения.