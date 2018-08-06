Взрыв прогремел неподалеку от аэропорта Болоньи, есть пострадавшие

Неподалеку от аэропорта в итальянском городе Болонья в понедельник, 6 августа, прогремел взрыв. Согласно последней информации, в ходе случившегося травмы получили не менее двадцати человек.

Уточняется, что взрыв произошел после аварии на автостраде, в ходе которой взорвалась цистерна с химикатами – их перевозил грузовой автомобиль, попавший в ДТП. Вспыхнул пожар, а впоследствии огонь перекинулся на автосалон, который находится рядом с дорогой, передает газета La Repubblica.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и врачи. Все близлежащие дороги были оперативно перекрыты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.