Туристы массово бегут из отелей Португалии

Повышенный уровень опасности из-за жары объявлен более чем в десяти округах Португалии. Едкий дым и пламя пожаров вплотную подобрались к жилым домам и курортным районам.

Туристы массово бегут даже из самых шикарных отелей. В португальском курортном регионе Алгарве произошел пожар, в результате которого пострадали, по меньшей мере, 44 человека. Более 1000 пожарных и 327 транспортных средств и 7 самолетов борются с огнем, который из-за ветра распространился на сухие сосновые и эвкалиптовые леса.

От Испании до Скандинавии уже второй месяц рекордно высокие температуры и засуха. На юг Европы обрушилась африканская жара - до +47, потоки раскаленного воздуха переместились с соседнего континента.