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Туристы массово бегут из отелей Португалии

6 августа 2018, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Туристы массово бегут из отелей Португалии
соцсети

Повышенный уровень опасности из-за жары объявлен более чем в десяти округах Португалии. Едкий дым и пламя пожаров вплотную подобрались к жилым домам и курортным районам.

Туристы массово бегут даже из самых шикарных отелей. В португальском курортном регионе Алгарве произошел пожар, в результате которого пострадали, по меньшей мере, 44 человека. Более 1000 пожарных и 327 транспортных средств и 7 самолетов борются с огнем, который из-за ветра распространился на сухие сосновые и эвкалиптовые леса.

От Испании до Скандинавии уже второй месяц рекордно высокие температуры и засуха. На юг Европы обрушилась африканская жара - до +47, потоки раскаленного воздуха переместились с соседнего континента.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Депутат Госдумы: РФ никогда не вмешивалась в выборы в других странах

В понедельник, 6 августа, член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Российская Федерация никогда не вмешивалась в избирательный процесс в других странах.

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Украина обвинила Россию в убытках из-за блокировки своих портов

Украина обвинила Россию в убытках из-за блокировки своих портов

Россия наносит Украине убытки в сотни миллионов гривен, используя Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море для того, чтобы блокировать украинские порты Бердянск и Мариуполь.

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//В мире

МИД Украины выразил протест РФ из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил протест РФ из-за поездки Путина в Крым

Президент России Владимир Путин 4 августа посетил фестиваль оперы под открытым небом в Херсонесе. Он был в числе гостей на вечере-открытии фестиваля. МИД Украины решительно протестует.

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Гройсман посоветовал украинцам меньше потреблять газ, чтобы не покупать его у РФ

Гройсман посоветовал украинцам меньше потреблять газ, чтобы не покупать его у РФ

На своей официальной странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал жителям Украины меньше потреблять газа, чтобы его не пришлось в России или в другом месте.

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//В мире

В Германии подсчитали ущерб от коррупции на украинской таможне

В Германии подсчитали ущерб от коррупции на украинской таможне

Немецкие журналисты подсчитали ущерб от коррупции на украинской таможне. Цифра оказалась вдвое больше суммы кредитов, которые Киев рассчитывал получить в этом году от МВФ, ЕС и Всемирного банка.

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Семьям погибших при крушении Ми-8 в Красноярске выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при крушении Ми-8 в Красноярске выплатят по миллиону рублей

Сегодня стало известно, какая сумма будет выплачена семьям погибших в ходе крушения вертолета Ми-8 в Красноярске. Согласно последним данным, родственники жертв катастрофы получат по миллиону рублей.

//Шоу-бизнес

Стас Пьеха скрывает новый роман от поклонников

Стас Пьеха скрывает новый роман от поклонников

Музыкант Стас Пьеха тщательно охраняет свою личную жизнь от публичного внимания. Лишь недавно поклонникам певца стало известно, что Стас вот уже год как не одинок после развода с женой.

//Шоу-бизнес

Фото красавца-сына Сенчуковой и Рыбина с любимой девушкой взорвало сети

Фото красавца-сына Сенчуковой и Рыбина с любимой девушкой взорвало сети

Фото красавца-сына артистов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина с любимой девушкой взорвало сети. "Наша молодёжь, сын Василий и его девушка Дарья на отдыхе!!!", - рассказала 47-летняя Наталья.

//Общество

Минстрой советует гражданам РФ не беспокоиться о повышении платежей за ЖКХ

Минстрой советует гражданам РФ не беспокоиться о повышении платежей за ЖКХ

В Минстрое в понедельник, 6 августа, посоветовали гражданам Российской Федерации не опасаться резкого роста платежей за жилищно-коммунальные услуги в связи с ростом налога на добавленную стоимость.

//В мире

МИД Украины сообщил, сколько украинцев находятся в заключении по всему миру

МИД Украины сообщил, сколько украинцев находятся в заключении по всему миру

В тюрьмах за границей находятся в настоящий момент более 10 тысяч граждан Украины, сообщил сегодня государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц на брифинге.

//Новости партнеров

//Общество

Жириновский: надо полностью застраховать вклады!

Жириновский: надо полностью застраховать вклады!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о принципах работы партии в Государственной Думы. По его словам, любой законопроект изучается прежде всего с точки зрения пользы или вреда для простых людей.

//В мире

Цвет озера в Китае изменился из-за потепления

Цвет озера в Китае изменился из-за потепления

В восточной провинции Китая Аньхой озеро внезапно изменило свой цвет из-за потепления. Согласно последней информации экспертов, повышение температуры привело к размножению водорослей в воде.

//В мире

Туристы массово бегут из отелей Португалии

Туристы массово бегут из отелей Португалии

Повышенный уровень опасности из-за жары объявлен более чем в десяти округах Португалии. Едкий дым и пламя пожаров вплотную подобрались к жилым домам и курортным районам.

//Спорт

Ольга Забелинская отказалась выступать за сборную России, выбрала Узбекистан

Ольга Забелинская отказалась выступать за сборную России, выбрала Узбекистан

Призер Олимпиад россиянка Ольга Забелинская, выступавшая за сборную России, подала заявление на смену спортивного гражданства в Международный союз велосипедистов. Она намерена выступать за сборную Узбекистана.

//В мире

Взрыв прогремел неподалеку от аэропорта Болоньи, есть пострадавшие

Взрыв прогремел неподалеку от аэропорта Болоньи, есть пострадавшие

Неподалеку от аэропорта в итальянском городе Болонья в понедельник, 6 августа, прогремел взрыв. Согласно последней информации, в ходе случившегося травмы получили не менее двадцати человек.

//Культура

СМИ: актриса Анна Соколова скончалась на сцене театра

СМИ: актриса Анна Соколова скончалась на сцене театра

Днем в понедельник, 6 августа, в СМИ появилась информация о кончине актрисы Анны Соколовой, которая являлась ведущей артисткой Прокопьевского драматического театра. Женщине было всего 49 лет.

//Криминал

Экс-депутата Госдумы обвинили в трех убийствах на Кипре

Экс-депутата Госдумы обвинили в трех убийствах на Кипре

Бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко, который ранее был осужден за организацию убийства Галины Старовойтовой, Следственный комитет РФ предъявил обвинение в организации убийства трех человек на Кипре.

//Общество

Акула погубила туриста из Чехии на египетском курорте Марса-Алам

Акула погубила туриста из Чехии на египетском курорте Марса-Алам

Акула погубила туриста из Чехии на египетском курорте Марса-Алам. Мужчина, который увлекался дайвингом, отдыхал на Красном море в Марса-Алам вместе со своей женой и ребенком.

//Новости СМИ2

//Общество

Потеплевшая у берегов Ялты вода стала источником кишечных инфекций

Потеплевшая у берегов Ялты вода стала источником кишечных инфекций

У берегов Ялты потеплела морская вода, что стало благоприятной средой для размножения бактерий и других микроорганизмов.

//В мире

Эстония выслала гражданина РФ, который превысил скорость на трассе Таллин-Нарва

Эстония выслала гражданина РФ, который превысил скорость на трассе Таллин-Нарва

Власти Эстонии выслали с территории страны гражданина Российской Федерации за превышение скорости на трассе, ведущей из Таллина в Нарву. Ранее россиянин был арестован на десять суток за свой проступок.

//Общество

В Крыму рыбаки выловили ядовитую фугу. В Черном море она доныне не водилась

В Крыму рыбаки выловили ядовитую фугу. В Черном море она доныне не водилась

В одной из севастопольских бухт рыбаки выловили ядовитую рыбу фугу, обитающую у берегов Японии в Тихом океане. В Черном море она доныне не водилась.

//Общество

Диана Гурцкая раскритиковала мэрию Сочи после гибели ребенка в ливневке

Диана Гурцкая раскритиковала мэрию Сочи после гибели ребенка в ливневке

Певица, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая прокомментировала заявление властей города Сочи о гибели ребенка в Лазаревском.

//Политика

Минобороны Литвы: ВВС НАТО восемь раз за неделю сопровождали самолеты ВКС РФ

Минобороны Литвы: ВВС НАТО восемь раз за неделю сопровождали самолеты ВКС РФ

Истребители ВВС НАТО за прошедшую неделю пришлось восемь раз поднимать в воздух для сопровождения российских самолетов над Балтийским морем, сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

//Общество

Сожженная на автозаправке в Крыму девушка умерла

Сожженная на автозаправке в Крыму девушка умерла

Александра КУЗЬМИНА, которую в конце июля поджег ее парень на автозаправке в поселке Никита, скончалась в больнице.

//Новости Redtram

//В мире

Андреева: Евросоюз заблокирует санкции США против Ирана

Андреева: Евросоюз заблокирует санкции США против Ирана

Во вторник, 7 августа, начнут действовать обновленные правила ЕС по блокировке санкций США против Ирана. О вступлении в силу санкций в отношении Ирана сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

//Культура

Скончалась мать Владимира Винокура

Скончалась мать Владимира Винокура

Известный российский артист Владимир Винокур в понедельник сообщил поклонникам печальную новость. Согласно последней информации, из жизни ушла мать юмориста Анна Юрьевна, которой было 96 лет.

//Здоровье

Названы 8 привычных продуктов, которые могут нести опасность здоровью

Названы 8 привычных продуктов, которые могут нести опасность здоровью

Специалисты назвали восемь самых распространенных продуктов, которые могут навредить здоровью, если их слишком часто употреблять. На первом месте этого антирейтинга оказалась морковь.

//Политика

Появилось предупреждение о катастрофических последствиях членства Грузии в НАТО

Появилось предупреждение о катастрофических последствиях членства Грузии в НАТО

Присоединение Грузии к Североатлантическому альянсу способно привести к катастрофическим последствиям. Такой прогноз сделал Дмитрий Медведев, руководитель кабинета министров Российской Федерации.

//Экономика

Медведев призывает сделать ипотеку еще доступнее

Медведев призывает сделать ипотеку еще доступнее

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник, 6 августа, призвал сделать ипотеку в стране еще доступнее. По мнению главы правительства, этого можно добиться при помощи снижения ставок.

//Общество

МИД РФ: Граждане России не пострадали при землетрясении в Индонезии

МИД РФ: Граждане России не пострадали при землетрясении в Индонезии

По имеющейся информации МИД РФ, никто из граждан России не пострадал в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Погибли 98 человек, более 200 человек ранены.

//Шоу-бизнес

Актриса Ева Лонгория появилась на красной дорожке через 7 недель после родов

Актриса Ева Лонгория появилась на красной дорожке через 7 недель после родов

Всемирно известная актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория недавно стала матерью. На днях знаменитость впервые появилась на красной дорожке с момента рождения первенца.

//Происшествия

Огненное ДТП: "Газель" столкнулась с полицейской машиной в центре Москвы

Огненное ДТП: "Газель" столкнулась с полицейской машиной в центре Москвы

Грузовая машина "Газель" сегодня днем столкнулась с патрульным полицейским автомобилем Renault на Садовой-Спасской улице в Москве. После столкновения оба автомобиля загорелись.

//Шоу-бизнес

Юлия Началова "сдала" располневшую дочь Ларисы Долиной

Юлия Началова "сдала" располневшую дочь Ларисы Долиной

Певица Юлия Началова опубликовала фотографии с народной артисткой Ларисой Долиной и ее дочерью Ангелиной. Несколько месяцев хейтеры обсуждают располневшую Ларису Долину, а теперь еще и ее дочь.

//В мире

Количество жертв землетрясения в Индонезии вновь увеличилось

Количество жертв землетрясения в Индонезии вновь увеличилось

В понедельник стало известно об увеличении числа жертв землетрясения в Индонезии. Информацию предоставил официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

//В мире

В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

В Германии два пенсионера сбежали из дома престарелых, чтобы попасть на крупнейший европейский рок-фестиваль. На поиски сбежавших на фестиваль меломанов пришлось направить полицейских.

//Общество

По количеству туристов Крым может побить четвертьвековой рекорд

По количеству туристов Крым может побить четвертьвековой рекорд

В связи с популярность крымского моста вполне возможно, что полуостров Крым побьёт четвертьвековой рекорд по количеству туристов до конца года. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

//Общество

Школьницу из Перми распекли в сети за помощь бездомному старику

Школьницу из Перми распекли в сети за помощь бездомному старику

Анатолий Спиридонов был выставлен из своей квартиры несколько лет назад. Мужчине пришла на помощь школьница Виолетта Никольская, познакомившаяся с пенсионером во дворе, расположенном недалеко от ее дома.

//Общество

В Москве при попытке самостоятельно собрать компьютер током убило ребенка

В Москве при попытке самостоятельно собрать компьютер током убило ребенка

В Москве при попытке собрать компьютер током убило ребенка. Инцидент произошел в воскресенье, 5 августа. 14-летнего подростка нашли мертвым в квартире одного из жилых домов по улице Грайвороновской.

//Происшествия

Украинец поссорился с другом и дал ему гранату без чеки

Украинец поссорился с другом и дал ему гранату без чеки

На Украине в городе Днепр в ходе бытового конфликта произошел инцидент с гранатой. Мужчина, поссорившийся со своим приятелем, сунул ему в руки гранату и выдернул чеку. Ситуацию спасла полиция.

//Общество

В Подмосковье молния убила ребенка, катающегося в лодке на водохранилище

В Подмосковье молния убила ребенка, катающегося в лодке на водохранилище

В Подмосковье в минувшие выходные во время грозы погиб ребенок. Тело 11-летнего мальчика без признаков насильственной смерти было обнаружено в воскресенье, 5 августа, на берегу Озернинского водохранилища.

//В мире

Французов отправят в тюрьму за скабрезные шутки

Французов отправят в тюрьму за скабрезные шутки

Полиция Франции основательно взялась за поиски длинноволосого парня, который на днях отпускал непристойные комментарии в адрес 22-летней студентки, а затем ударил ее по лицу.

//Общество

Оскорбил в соцсети - заплатил 300 тысяч

Оскорбил в соцсети - заплатил 300 тысяч

Ялтинский студент заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей за распространение ксенофобских идей в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю

//Общество

Суд Москвы признал, что продление домашнего ареста Серебренникову законно

Суд Москвы признал, что продление домашнего ареста Серебренникову законно

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Кириллу Серебреннику. Напомним, что российского режиссёра обвинили по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ.

//Общество

Туристы искали грибы, а МЧС - туристов

Туристы искали грибы, а МЧС - туристов

В горах Крыма ночью искали двоих грибников, которые отправились в лес и сбились с пути. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

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Лолита Милявская: "Я на свою родину никому не позволю гнать!"

Лолита Милявская: "Я на свою родину никому не позволю гнать!"

Более искреннего и открытого человека в шоу–бизнесе наверняка не найти. Она смело говорит то, что думает, и плюет на тех, кому не нравится. Она рьяно вступает в бой с ЖКХ, обожает свой родной Львов, но при этом занесена в «черный список» на Украине. Лолита Милявская. Женщина – правда!

//Общество

СКР: дело возбуждено по факту гибели упавшего в ливневку ребенка в Сочи

СКР: дело возбуждено по факту гибели упавшего в ливневку ребенка в Сочи

В Сочи следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка из Татарстана, который упал в ливневую канаву на улице Октябрьской в поселке Лазаревское и погиб.

//В мире

В Каире взорвался автомобиль в результате ДТП

В Каире взорвался автомобиль в результате ДТП

6 августа в Каире на улице имени Ахмеда Абдель Азиза в районе Мухандисин произошла авария. Как заявил официальный представитель министерства здравоохранения и народонаселения Египта Халед Мугахед, в результате ДТП взорвался легковой автомобиль.

//Общество

На трассе Симферополь-Джанкой из кузова грузовика посыпались арбузы

На трассе Симферополь-Джанкой из кузова грузовика посыпались арбузы

В Крыму из кузова грузового автомобиля прямо на дорогу посыпались арбузы. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. На трассе Симферополь-Джанкой из кузова автомобиля, нагруженного до самого верха, начали выпадать полосатые ягоды, они падали на дорогу и представили угрозу проезжающим мимо автомобилям.

//Политика

Киевский историк спрогнозировал скорую оккупацию Украиной южных регионов России

Киевский историк спрогнозировал скорую оккупацию Украиной южных регионов России

Украина в скором времени оккупирует территории, расположенные в южной части Российской Федерации. С таким заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил киевский историк Валентин Мороз.

//Происшествия

На Украине пять пассажиров воздушного шара застряли на дереве

На Украине пять пассажиров воздушного шара застряли на дереве

Украинские спасатели оказали помощь пяти гражданам, сняв их с дерева. На дереве они оказались, потому что за него зацепился воздушный шар, на котором они совершали прогулку. Никто не пострадал.

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