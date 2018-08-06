Эстония выслала гражданина РФ, который превысил скорость на трассе Таллин-Нарва
6 августа 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Эстонии выслали с территории страны гражданина Российской Федерации за превышение скорости на трассе, ведущей из Таллина в Нарву. Ранее россиянин был арестован на десять суток за свой проступок.
В пресс-службе Идаской префектуры полиции Эстонии отметили, что нарушитель был замечен на трассе 26 июля текущего года. Гражданин РФ ехал со скоростью 161 километр в час на участке дороги, где максимальная разрешенная скорость достигает 90 километров в час.
Как отмечает РИА "Новости", впоследствии россиянину аннулировали визу, вследствие чего его обязали покинуть Эстонию. Кроме того, мужчине 1987 года рождения запретили въезжать в страну в течение года.
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