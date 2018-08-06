Андреева: Евросоюз заблокирует санкции США против Ирана

Во вторник, 7 августа, начнут действовать обновленные правила Европейского союза по блокировке санкций США против Ирана. О вступлении завтра в силу документа сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

По словам Андреевой, вступающий в силу обновленный блокирующий регламент Евросоюза защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских санкций.

В июле главы МИД стран — членов ЕС поддержали поправки в "Блокирующий статут". Этот документ признает недействительными на территории Европы санкции Вашингтона в отношении Тегерана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая текущего года объявил, что Штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Глава Белого дома объявил также о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, которые ведут бизнес с Ираном.