Андреева: Евросоюз заблокирует санкции США против Ирана
6 августа 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 7 августа, начнут действовать обновленные правила Европейского союза по блокировке санкций США против Ирана. О вступлении завтра в силу документа сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.
По словам Андреевой, вступающий в силу обновленный блокирующий регламент Евросоюза защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских санкций.
В июле главы МИД стран — членов ЕС поддержали поправки в "Блокирующий статут". Этот документ признает недействительными на территории Европы санкции Вашингтона в отношении Тегерана.
Президент США Дональд Трамп 8 мая текущего года объявил, что Штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Глава Белого дома объявил также о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, которые ведут бизнес с Ираном.
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