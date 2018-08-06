Количество жертв землетрясения в Индонезии вновь увеличилось
6 августа 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник стало известно об увеличении числа жертв землетрясения в Индонезии. Информацию предоставил официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
К настоящему моменту, по информации спасателей и местных властей, количество погибших достигло 98 человек. Не менее 200 граждан получили ранения и травмы, передает портал Detik.
Наибольшее число тел было найдено на острове Ломбок, в северной части которого был выявлен эпицентр землетрясения, магнитуда которого достигала 6,6 балла. Тела двоих людей были обнаружены на острове Бали.
Местные власти проводят массовую эвакуацию 2,7 тысячи туристов в безопасные места.
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