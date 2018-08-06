В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

В Германии два пенсионера сбежали из дома престарелых, чтобы попасть на крупнейший европейский рок-фестиваль. На поиски сбежавших меломанов пришлось направить полицейских.

Инцидент произошел в доме престарелых района Дитмаршен. Два пенсионера удрали и отправились в город Вакен на севере Германии, где проходит крупнейший в Европе фестиваль рокеров и металлистов.

Руководству дома престарелых пришлось обратиться за помощью в полицию, чтобы найти беглецов и вернуть их обратно в дом престарелых. Поиски увенчались успехом в три часа ночи, уже после того, как престарелые меломаны успели побывать на концерте своих любимых групп.

В полиции отметили, что, хотя пенсионеры и были несколько смущены своим безрассудным поступком, но фестиваль им настолько понравился, что они ни в какую не желали его покидать. Так что полицейским пришлось прибегнуть к задержанию, чтобы доставить меломанов обратно в дом престарелых, сообщают «Вести».