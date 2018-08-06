Французов отправят в тюрьму за скабрезные шутки
6 августа 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция Франции основательно взялась за поиски длинноволосого парня, который на днях отпускал непристойные комментарии в адрес 22-летней студентки, а затем ударил ее по лицу.
Эта история наделала много шума, поскольку произошла сразу же после принятия во Франции закона против сексуальных домогательств. За соответствующие оскорбления полагается штраф до 3 тысяч евро, а вот то, совершил вышеупомянутый молодой человек, попадает под более серьезное наказание — два года тюрьмы и взыскание 30 тысяч евро.
В новом законе, кстати, впервые упоминаются вуайеристы. Наиболее суровые санкции ждут тех, кто не только подглядывает под юбки, но еще и выкладывает подобный контент в интернет.
Французы остались довольны решением парламента. Только вот доказать такие нарушения будет непросто — необходимы записи с камер наблюдения.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес