В Германии подсчитали ущерб от коррупции на украинской таможне

Немецкие журналисты подсчитали ущерб от коррупции на украинской таможне. Цифра оказалась вдвое больше суммы кредитов, которые Киев рассчитывал получить в этом году от МВФ, ЕС и Всемирного банка.

Немецкие журналисты провели свое исследование и оценили ущерб, который получает Украина ежегодно из-за коррупции на своей собственной таможне. Данные, опубликованные в немецкой прессе, основаны на информации о проходящих через украинскую границу грузах.

Согласно этим данным, в основном украинские таможенники используют схему, когда следующий через границу товар обозначается как другой, на который таможенные пошлины ниже. И участвуют в этом, кроме таможенников, представители СБУ, пограничники и сотрудники Генпрокуратуры Украины.

Сумму ежегодного ущерба Украины от таможенной коррупции немецкие журналисты оценили в 4,8 миллиарда долларов (это порядка 130 триллионов гривен). При том, что в этом году украинские власти рассчитывали на международные кредиты в сумме около 3,1 миллиарда долларов, сообщает Lenta.ru.