МИД Украины выразил протест РФ из-за поездки Путина в Крым

Президент России Владимир Путин 4 августа посетил фестиваль оперы под открытым небом в Херсонесе. Он был в числе гостей на вечере-открытии фестиваля. МИД Украины протестует.

После того, как президент РФ Владимир Путин побывал на открытии оперного фестиваля под открытым небом в Херсоне, министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест Москве. На сей раз претензия связана с поездкой российского президента во «временно оккупированный» Крым.

«Украина считает упомянутый визит, как и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявило сегодня украинское внешнедипломатическое ведомство.

С момента воссоединения Крыма с Россией поездки на полуостров как российских чиновников, так и различных зарубежных политиков приобрели регулярный характер. В каждом случае МИД Украины выражает протест, сообщает ТАСС.