Макфол усомнился, что Сигал улучшит отношения Москвы и Вашингтона

Бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнение в том, что назначенный на пост спецпредставителя МИД РФ американский актер Стивен Сигал способен улучшить отношения между РФ и США. Актёр Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России

«Я сомневаюсь, что мистер Сигал достигнет какого-либо успеха в улучшении российско-американских отношений. Возможно, он популярен в России. Но у него практически нет влияния в американском обществе. У него нет опыта в дипломатии. Поэтому его назначение не имеет смысла», - заявил Майкл Макфол.

«Вклад мистера Макфола в ухудшение российско-американских отношений огромен», - отреагировала на заявление бывшего американского посла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американский актер Стивен Сигал был назначен на должность специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей 4 августа. Это общественно-политическая должность, не предполагающая денежного вознаграждения, сообщает РИА Новости.