Макфол усомнился, что Сигал улучшит отношения Москвы и Вашингтона
6 августа 2018, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнение в том, что назначенный на пост спецпредставителя МИД РФ американский актер Стивен Сигал способен улучшить отношения между РФ и США.
«Я сомневаюсь, что мистер Сигал достигнет какого-либо успеха в улучшении российско-американских отношений. Возможно, он популярен в России. Но у него практически нет влияния в американском обществе. У него нет опыта в дипломатии. Поэтому его назначение не имеет смысла», - заявил Майкл Макфол.
«Вклад мистера Макфола в ухудшение российско-американских отношений огромен», - отреагировала на заявление бывшего американского посла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Американский актер Стивен Сигал был назначен на должность специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей 4 августа. Это общественно-политическая должность, не предполагающая денежного вознаграждения, сообщает РИА Новости.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес