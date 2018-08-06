Порошенко: ЕС готов восстанавливать «освобождённые территории» в Донбассе
6 августа 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
На своей официальной страницу в Facebook президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что страны Евросоюза готовы присоединиться к восстановлению «освобождённых территорий Донецкой и Луганской областей».
«Украина приветствует готовность Европейского союза приобщиться к восстановлению и развитию освобождённых от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей», — написал в соцсетях Порошенко.
Украинский лидер указал что, на саммите Украина – ЕС была достигнута договорённость по запуску инициативы Петра Порошенко о «патронаже» заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий с целью восстановления «инфраструктуры, экономического развития и обеспечения «нормальной жизнедеятельности общин», передаёт RT.
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