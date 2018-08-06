Порошенко: ЕС готов восстанавливать «освобождённые территории» в Донбассе

На своей официальной страницу в Facebook президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что страны Евросоюза готовы присоединиться к восстановлению «освобождённых территорий Донецкой и Луганской областей».

«Украина приветствует готовность Европейского союза приобщиться к восстановлению и развитию освобождённых от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей», — написал в соцсетях Порошенко.

Украинский лидер указал что, на саммите Украина – ЕС была достигнута договорённость по запуску инициативы Петра Порошенко о «патронаже» заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий с целью восстановления «инфраструктуры, экономического развития и обеспечения «нормальной жизнедеятельности общин», передаёт RT.