В США простили повара-баптиста, надругавшегося над 13-летней девочкой

Представители баптистской церкви урегулировали конфликт с семьей девочки, которая была изнасилована в одном из церковных лагерей в штате Оклахома.

Само преступление произошло еще в 2016 году. Девочка приехала в лагерь Фоллс-крик, который организовала баптистская церковь Оклахомы. Там ее изнасиловал 37-летний Бенджамин Петти, который работал поваром.

Насильник был пойман. На суде он признал свою вину. Преступник был приговорен к суровому сроку: 15 лет. Но наказание было назначено условным.

Прокуратура с условным сроком согласилась. Выступавший со стороны обвинения прокурор поддержал сделку осужденного с правосудием, так как он «был юридически слеп». Местные правозащитники были возмущены и «жестоко» наказали его, заставив уйти в отставку.

Местная баптистская церковь из случившегося сделала выводы. Сообщается, что «Баптистская Генеральная Конвенция Оклахомы согласилась предпринять неопределенные шаги для повышения безопасности в своем лагере Фоллс-крик».

Как сообщают местные СМИ, представители баптистского лагеря уже сумели урегулировать проблемы с семьей изнасилованной девушки. Подробности соглашения баптистов с родителями пострадавшей не разглашаются.