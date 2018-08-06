Писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР, рассказал о том, как было сорвано летнее наступление Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление литератор сделал в разговоре с журналистами.

Из интервью Прилепина «ПолитНавигатору» следует, что операция Киева должна была начаться 12 июня, в День России. Писатель, узнавший о планах противника за две недели до этой даты, решил задать вопрос на тему развития ситуации в Донбассе во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Прилепина, спустя некоторое время после мероприятия, в ходе которого российский лидер заявил, что наступление будет иметь тяжелые последствия для Украины, ВСУ начали оставлять занимаемые ими позиции.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается пятый год. Ранее сообщалось, что киевский социолог Евгений Копатько назвал выгоду от зачистки воюющих в Донбассе националистов для президента страны Петра Порошенко.