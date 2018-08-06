Украина обвинила Россию в убытках из-за блокировки своих портов

Россия наносит Украине убытки в сотни миллионов гривен, используя Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море для того, чтобы блокировать украинские порты Бердянск и Мариуполь.

После постройки Крымского моста корабли стали на 10% реже заходить в украинские порты. Суда также вынуждены простаивать перед заходом в Азовское море или проходом через Керченский пролив, пока их досматривают российские пограничники. Из-за всего этого Украина терпит ущерб в сотни миллионов гривен, заявил в телеэфире украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Украинская сторона пребывает в уверенности, что действия России специально направлены на дестабилизацию обстановки на Украине. Киевские власти уже призывали своих «западных партнеров» ввести блокаду российских черноморских портов. В России ответили, что осуществление контроля за судами, заходящими в российские воды, не противоречит международному морскому праву, сообщает М24.