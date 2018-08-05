Сын Бен Ладена женился на дочери организатора теракта 11 сентября в США

Отпрыск покойного главы «Аль-Каиды», запрещенной в РФ террористической организации, Хамза Бен Ладен взял в жены дочь Мухаммеда Атты. Этот человек считается одним из организаторов и исполнителей теракта 11 сентября.

Эксклюзивную информацию о свадьбе сообщила газета Guardian. Британским журналистам рассказали об этом сводные братья Усамы бен Ладена.

По словам его родственников Хамза бен Ладен стал одним из лидеров запрещенной в России организации в «Аль-Каиде». Он собирался отомстить за смерть отца, считавшегося главным террористом планеты.

Соединенные Штаты еще в январе 2017 года внесли Хамзу бен Ладена в базу международных террористов. Западные спецслужбы уделяют повышенное внимание его розыскам. По словам родственников, скорее всего, сын Усамы бен Ладена сейчас находится в Афганистане.