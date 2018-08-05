В Германии волнуются за рыбу: задыхается от жары

Из-за жары в последнее время в Германии сильно сократился уровень кислорода в реках и озерах, что опасно для их обитателей. Некоторые регионы страны уже сообщили о массовой гибели рыбы.

Эксперты считают, что положение может усугубиться, возможно снижение уровня кислорода с нынешних 80% от нормального содержания до 20%, передает РИА Новости. Даже виды рыб, способные приспосабливаться к низкой концентрации кислорода в пресной воде, могут погибнуть.

С прошедшей субботы экологи выловили из водоемов уже более 7,5 тонн погибшей рыбы. Так что рыбное хозяйство Германии ждет кризис: улов рыбы стремительно сокращается вследствие исчерпания ресурсов.