В Новой Зеландии два горбатых кита застряли на пляже

В Новой Зеландии два горбатых кита оказались выброшенными на берег у города Даргвилл. Животных обнаружила местная супружеская пара во время прогулки и сразу сообщила властям. В результате на место собрались сотни людей, чтобы помочь спасателям.

По словам женщины, которая нашла китов, длина обоих животных составляет шесть метров.

Как сообщает агентство Stuff, организации по спасению морских млекопитающих Project Jonah и департаменту охраны природы пока ещё не удалост вернуть китов обратно в море во время прилива. На данный момент спасательная операция приостановлена. Она будет возобновлена в понедельник, 6 августа.