Испания прокомментировала попытку покушения на Мадуро

Власти Испании прокомментировали попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они отметили, что необходимо найти демократический выход из сложившейся в ситуации стране.

«В связи с насильственными действиями, произошедшими вчера в Каракасе во время 81-й годовщины Боливарианской национальной Гвардии, правительство Испании вновь подтверждает твердое осуждение любого насилия с политическими целями и желает раненым скорейшего выздоровления», — передаёт слова РИА Новости МИД Испании.

Напомним, что МИД РФ решительно осудил попытку покушения на президента Венесуэлы. По мнению российского руководства, применение террористических методов в качестве способов политической борьбы считается категорически неприемлемым.