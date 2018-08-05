Из-за сломанного самолета российские туристы не могут вылететь из Болгарии

Из-за сломанного самолета более сотни российских туристов не могут вылететь из аэропорта Варны в Болгарии. Согласно последней информации, россияне готовятся заночевать на территории авиагавани.

Boeing 737-300 авиакомпании Bul Air должен был вылететь в 7.50 по московскому времени, однако рейс был перенесен по техническим причинам. Детали, необходимые для починки самолета, должны доставить из аэропорта Софии, передает сегодня РИА "Новости".

К настоящему моменту задержка вылета составляет уже более семи часов. У тех пассажиров, которые прошли регистрацию, паспортный контроль и совершили покупки, забрали посадочные талоны. Впоследствии их вернули обратно в вестибюль и попросили ожидать там дополнительной информации.