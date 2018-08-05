В Чили запретили использовать полиэтиленовые пакеты
5 августа 2018, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, в Чили принят закон, запрещающий полиэтиленовые пакеты и упаковку. Крупные предприятия должны полностью отказаться от полиэтиленовых упаковок в течение 6 месяцев. Малому бизнесу на это выделены 2 года.
С августа 2018 года в Чили можно использовать полиэтилен только для целей гигиены или сохранения свежести продуктов.
В окружающей среде выброшенные пакеты сохраняются длительное время и не подвергаются биологическому разложению. В результате чего, они образуют устойчивое загрязнение, как сообщает НСН.
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